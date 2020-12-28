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حوادث

النيابة تأمر بحبسه.. كواليس تعدي مسجل خطر على أمين شرطة منعه من التحرش بسيدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:01 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس مسجل خطر متهم بالاعتداء على أمين شرطة بالضرب، والتحرش بسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم فى التحقيقات اعتداءه بالضرب على أمين الشرطة أو تحرشه بالسيدة، إلا أن التحريات أثبتت الواقعة، حينما حاول الأمين إنقاذ السيدة من التحرش.

واستمعت النيابة لأقوال السيدة المجني عليها، والتى أكدت فيها استغاثتها بأمين الشرطة من مطاردة المتهم لها، وحينما تدخل لمنعه من التحرش بها وتتبعها، اعتدى عليه بالضرب بـ"حجر" وفر هاربًا، وهى ذات الأقوال التى أدلى بها أمين الشرطة.

وتبين من التقرير الطبى الخاص بأمين الشرطة والذى تسلمته النيابة العامة، إصابته بجرح غائر فى أعلى الرأس من الجهة اليمني، نتيجة ارتطامه بجسم صلب.

وأنقذ أمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك بمحافظة الجيزة، سيدة من تحرش مسجل خطر بها، أثناء سيرها بالشارع فى ساعة متأخرة من الليل، فلجأت إلى أمين الشرطة بمكان عمله، الذى تصدى للمتهم، مما دفع المسجل للاعتداء عليه بحجر أصابه برأسه وفر هاربا، إلا أن عددا من المواطنين طاردوه وتمكنوا من ضبطه وتسليمه لرجال المباحث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض أمين شرطة لاعتداء وضبط المتهم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم مسجل خطر، تحرش بسيدة أثناء سيرها بالشارع، مما دفع السيدة للاستغاثة بأمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك.

وتوصلت تحريات رجال المباحث الى أن أمين الشرطة تصدى للمتهم، لحماية السيدة التى استنجدت به، فاعتدى عليه المتهم بحجر وأصابه برأسه، وخلال محاولته الهرب، طارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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