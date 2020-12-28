بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل 10 صور تكشف عن أناقة يسرا





كشف المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والتى تعرضت للاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ايام قليلة.



وتألقت يسرا بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمال أنوثها، خلال الفترة الماضية، كما تعتمد على الألوان الزاهية وعلى أحدث صيحات الموضة.







كما تتميز يسرا بالظهور بشكل جمالي بسيط، وتتخلى عن وضع الماكياج الصارخ، وتكتفي باللمسات الهادئة.







وفى هذا السياق ننشر مجموعة من صور الفنانة يسرا .







وقال أبو فى مداخلة تليفونية ببرنامج "mbcTrending" : ان الفنانة يسرا تحدثت معى للاطمئنان على صحتى بعد اصابتى بفيروس كورونا وهى حاليا تتحسن قليلا من حيث صوتها ولكنها تعانى من الاعراض الخاصة بفيروس وتتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.



وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع ".



وكان مصدر لـ موقع "صدى البلد" أكد إصابة الفنانة يسرا، بفيروس كورونا المستجد.



وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.