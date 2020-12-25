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فن

في عيد ميلادها.. عدد زيجات هنا شيحة وقصة حب جديدة مع نجل شقيق إلهام شاهين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها الـ 35 ،والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

تزوجت الفنانة هنا شيحة 3 مرات الأولى من والد أبنائها وهو مهندس الديكور فوزى العوامري وأنجبت منه ولدين ورفض الإنفصال عنها الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها .

وتزوجت هنا شيحة للمرة الثانية من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة إنتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة .

وفي عام 2018 تزوجت من الفنان أحمد فلوكس ولكن بعد مرور أقل من عام إنفصلت عنه ولم تكشف عن السبب وإكتفت بالتعليق قائلة :" كل شيء قسمة ونصيب" .

وتعيش حاليا هنا شيحة قصة حب جديدة مع ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين وهو ما كشفت عنه إلهام شاهين فى أحد تصريحاتها الصحفية خاصة أنهما أصبحا كثيرا الظهور معا فى عديد من المناسبات المختلفة. 
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