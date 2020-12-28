ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: الحالات المسجلة هي ما يتم تشخيصها لدينا وهناك من يعالج في المنزل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تفاصيل توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد الانتهاء من الاختبارات التي يخضع لها الأسبوع المقبل.

وأكدت "زايد"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقى اللقاح، مشيرة إلى أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للقاح فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الحالات التي يتم تسجيلها في إحصائيات الوزارة هي التي يتم تشخيصها بالمستشفيات، لكن هناك حالات تحصل على علاج منزلي.

وتابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن كل الحالات المسجلة هي التي جاءت للوزارة وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

موقع إلكتروني.. هالة زايد تكشف طريقة الحصول على لقاح كورونا الصيني

المرضعة وأقل من 16 عاما.. وزيرة الصحة تكشف الفئات المستثناة من لقاح كورونا الصيني

دفعة الأسبوع المقبل.. هالة زايد تفجر مفاجأة بشأن وصول لقاح كورونا الصيني لمصر

الصحة العامة بجامعة الزقازيق: لقاحات كورونا دخلت مرحلة التصنيع السريع .. فيديو

Eg covac.. إطلاق موقع إلكتروني لحجز لقاح كورونا خلال ساعات

ترشيحاتنا

ريهام أيمن تغازل زوجها شريف رمزي على طريقتها

ضيق فى التنفس .. إيمان السيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

على رأسهم صلاح .. أسطورة ليفربول يفتح النار على ثلاثي هجوم الريدز

شوبير: رمضان صبحي تايه في الملعب من غير علي معلول

سيرينو يتنازل عن 650 ألف دولار للانتقال إلى الأهلي

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

يا أنا يا لأ .. ألبوم عمرو دياب يخطف الأضواء من دينا الشربيني

مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور