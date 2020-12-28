الصحة: الحالات المسجلة هي ما يتم تشخيصها لدينا وهناك من يعالج في المنزل

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تفاصيل توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد الانتهاء من الاختبارات التي يخضع لها الأسبوع المقبل.





وأكدت "زايد"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقى اللقاح، مشيرة إلى أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للقاح فيروس كورونا.





وأضافت وزيرة الصحة، أن الحالات التي يتم تسجيلها في إحصائيات الوزارة هي التي يتم تشخيصها بالمستشفيات، لكن هناك حالات تحصل على علاج منزلي.





وتابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن كل الحالات المسجلة هي التي جاءت للوزارة وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم.