ضبط 13.3 طن دقيق محظور تداوله في الإسماعيلية

نظمت مديرية التموين بالإسماعيلية حملة تموينية مكبرة تحت إشراف حامد إبراهيم مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين أسفرت عنها تحرير 91 مخالفة.





وخلال الحملة تم ضبط 5 مخابز التصرف في214 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق بالقنطرة شرق والتصرف في 44 شيكارة دقيق في التل الكبير.





وضبطت الحملة مخبز يقوم بتجميع 8 شكائر دقيق استعدادا للتصرف فيها يبلغ وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو ليبلغ الإجمالي 266 شيكارة بإجمالي 13 طنا و300 كيلو جرام.





كما تمكنت الحملة من ضبط 500 كيلو سماد محظور بالقنطرة شرق بأحد المخازن ، كما تم ضبط 66 كيلو زيت وطحينة مجهولة المصدر بحي ثالث.





وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كافة السلع الغذائية للتأكد من صلاحية مؤكدا أن صحة المواطن هي أول اهتمامات الجهاز التنفيذي.



