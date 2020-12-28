ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 13.3 طن دقيق محظور تداوله في الإسماعيلية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:50 م
ضبط 13.3 طن دقيق
ضبط 13.3 طن دقيق محظور تداوله في الإسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
نظمت مديرية التموين بالإسماعيلية حملة تموينية مكبرة تحت إشراف حامد إبراهيم مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين أسفرت عنها تحرير 91 مخالفة.

وخلال الحملة تم ضبط 5 مخابز التصرف في214 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق بالقنطرة شرق والتصرف في 44 شيكارة دقيق في التل الكبير.

وضبطت الحملة مخبز يقوم بتجميع 8 شكائر دقيق استعدادا للتصرف فيها يبلغ وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو ليبلغ الإجمالي 266 شيكارة بإجمالي 13 طنا و300 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط 500 كيلو سماد محظور بالقنطرة شرق بأحد المخازن ، كما تم ضبط 66 كيلو زيت وطحينة مجهولة المصدر بحي ثالث.

وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كافة السلع الغذائية للتأكد من صلاحية مؤكدا أن صحة المواطن هي أول اهتمامات الجهاز التنفيذي.

ضبط 13.3 طن دقيق محظور تداوله في الإسماعيلية
ضبط 13.3 طن دقيق محظور تداوله في الإسماعيلية
ضبط 13.3 طن دقيق محظور تداوله في الإسماعيلية
ضبط 13.3 طن دقيق محظور تداوله في الإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط مخالفات تموينية بـ 45 مخبزا مدعما في دمنهور .. شاهد

ضبط 9 أطنان أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي فى كفر الدوار

ضبط مصنع ملابس جاهزة بالمنوفية يستخدم علامات تجارية وهمية

من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 16 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

تحرير 16محضر مخالفة للمخابز المدعمة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

ضبط 14 طن أسماك مجمدة فاسدة بمركز كفر الدوار

ترشيحاتنا

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

وزير الصحة اللبناني يزف بشرى سارة حول جائحة كورونا

وزيرة الصحة تكشف عن 3 محافظات يمثلون 60٪ من إجمالي الإصابات.. فيديو

تسريبات خيمة القذافي.. الكويت تصدر حكمها على مبارك الدويلة

بعد إصابة باشا مصر بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أمير كرارة

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة