ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة وجذابة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:10 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة مثيرة للجدل من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مايا مرتديو فستان لامع قصير فوق الركبة باللون الفضي ،وتميز بقصة جريئة ملفتة للأنظار ،أما من الناحية الجمالية فأعتمدت مايا مكياج سموكى مرتكزا على الألوان الترابية وأضاف شعرها الاشقر القصير جاذبية على طلتها.

وكانت قد أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
 
يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مايا دياب تخطف الأنظار على حمام السباحة.. شاهد

مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها.. شاهد

مايا دياب فى إطلالة جذابة بـ المايوه على البحر.. صور

بـ الأبيض.. مايا دياب تختطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

بإطلالة شتوية جذابة.. مايا دياب تكشف اسم أغنيتها الجديدة

مايا دياب بفستان أحمر جريء: ميلاد مجيد وينعاد على الجميع

ترشيحاتنا

الشيف بوراك التركي بصحبة كريستيانو رونالدو من دبي.. شاهد

خالد أبو بكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

بعد إصابة باشا مصر بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أمير كرارة

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

رسميا .. الحكومة تعتمد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك يفوز على سموحة 2-0 ويحتل المركز الثاني في الدوري.. فيديو

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

قاتل مأجور يعدم سيدة في وضح النهار أثناء سيرها بالشارع

قرار عاجل من الإمارات بشأن التأشيرات السياحية

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

"سجن الجن".. بئر غامضة موجودة في دولة عربية عجز العالم عن استكشافها.. تفاصيل

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمهات تعرف كل شيء.. فتاة تذهل الملايين بحيلة ذكية لنزع شريط الأسعار عن المشتريات| فيديو

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة