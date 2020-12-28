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استشاري أمراض باطنة يكشف سبب تحور فيروس كورونا .. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد سعد الدين استشاري أمراض الباطنة العامة ، إن التحورات الجديدة التي حدثت لفيروس كورونا ليس لها أى علاقة بالسلالة الجديدة ولكن هناك تحورا جديدا حدث للفيروس في عدة مواضع للأحماض الأمينية التي تعمل على تغيير بعض صفات الفيروس .

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن الفيروسات التاجية تميل للتحور كثيرا وهذا ما يجعل الاعراض تختلف من مريض لآخر، مؤكدا علي ان عدد الوفيات والإصابات خلال الموجة الأولى من الفيروس كان كبيرا جدا ولكن شدة خطورة الفيروس بعد ذلك انخفضت وبعدها عاد مرة أخرى .

وأوضح سعد الدين ، أن التحور الذي حدث لفيروس كورونا هو للحفاظ علي سلالته، مؤكدا علي انه منذ 3 شهور ماضية تم رصد تحور فيروس كورونا الجديد، لافتا الي ان التحورات لا يمكن اكتشافها بسبب كثرتها .
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