استشاري أمراض باطنة يكشف سبب تحور فيروس كورونا .. فيديو

قال الدكتور أحمد سعد الدين استشاري أمراض الباطنة العامة ، إن التحورات الجديدة التي حدثت لفيروس كورونا ليس لها أى علاقة بالسلالة الجديدة ولكن هناك تحورا جديدا حدث للفيروس في عدة مواضع للأحماض الأمينية التي تعمل على تغيير بعض صفات الفيروس .





وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن الفيروسات التاجية تميل للتحور كثيرا وهذا ما يجعل الاعراض تختلف من مريض لآخر، مؤكدا علي ان عدد الوفيات والإصابات خلال الموجة الأولى من الفيروس كان كبيرا جدا ولكن شدة خطورة الفيروس بعد ذلك انخفضت وبعدها عاد مرة أخرى .



