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رياضة

60 دقيقة.. سموحة الأفضل رغم تقدم الزمالك بهدفين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:26 م
الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 60 دقيقة من مواجهة الزمالك وسموحة بتقدم الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..

بدأ سموحة المباراة بضغط متقدم على الزمالك للوصول إلى مرمى أبو جبل في الدقائق الأولى، ولكن كان دفاع الأبيض مميزا وتمكن من اقتناص الكرة وارتد بهجمة على الفريق السكندري.

ووصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة إلى خاصية الـ VAR، ولكن اعتمد قرار الحكم وألغى الحكم.

وضغط نادي الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي إلى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.


وحاول سموحة الوصول إلى مرمى الزمالك أكثر من مرة لإدراك التعادل ولكن، كان دفاع الأبيض يقظا بشكل مميز.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة، راو يوسف أوباما دفاع سموحة بمهارة رائعة ووصل إلى مرمى الهاني سليمان وسدد كرة اتجهت بالعرض وشكلت خطورة على مرمى سموحة وكادت أن تكون هدف التعزيز للزمالك.

وارتدت الكرة طويلة في منتصف ملعب الزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة، انطلق حسام حسن سريعًا وتخطى محمود حمدي  الونش ولكن خرج أبو جبل حارس الزمالك وشتت الكرة قبل أن يسجلها مهاجم الفريق السكندري.

ولم يتمكن سموحة من إدراك التعادل حتى الدقيقة 30 من عمر المباراة ولكن المحاولات تزداد على مرمى الزمالك ويحاول الأبيض أن يسيطر على مجريات المباراة.


وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربع لاعبين من فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.

تعرض حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إصابة دامية، خلال مشاركته في اللقاء.

اصطدم أحداد بأحد لاعبي سموحة في الدقيقة 34 من عمر المباراة وتعرض إلى إصابة أدت إلى سقوط الدم من رأسه واستدعاء الجهاز الطبي لعلاجه وإيقاف المباراة.

وتلقى حميد العلاج واستكمل المباراة دون الخروج أو طلب التبديل.

حاول إسلام جمال تغيير مسار المباراة، وتقدم في هجمة عنترية في الدقيقة 45 من عمر المباراة وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها أبو جبل ببراعة.

واحتسب حكم المباراة أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع بسبب توقف المباراة لعلاج حميد أحداد ولاعب سموحة.

الشوط الثاني.. 

أجرى الفريقان تبديلًا واحدًا في بداية شوط المباراة الثاني، خرج محمد أوناجم ونزل بدلًا منه زيزو تبديلًا أول للزمالك، خرج أطهر الطاهر وحل عبد الكبير الوادي بدلًا منه لدعم صفوف سموحة.

لم يكل سموحة من المحاولات لتسجيل هدف أول ليقلص الفارق أمام الزمالك، وصل إلى مرمى أبو جبل عن طريق حسام حسن ولكن لم يتمكن من هز الشباك.

وأربك سموحة دفاعات الزمالك في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وسدد رفيق كابو اللاعب التونسي كرة قوية ولكن تصدى لها أبو جبل ببراعة. 

وفي الدقيقة 53 سدد حسام حسن مهاجم سموحة كرة رائعة على مرمى أبو جبل ولكن مصيرها كان في الشباك الخارجية للمرمى.

ومارس سموحة الضغط على الزمالك وتمكن من إحكام صفوفه داخل منطقة جزاء الأبيض، ولكن دون تسجيل أهداف.

ولم يتمكن الزمالك أن يصل لمرمى سموحة منذ بداية شوط المباراة الثاني وحتى الدقيقة 60.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي.

الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن..

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد 

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