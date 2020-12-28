تشكيل مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
في حراسة المرمى: إدواردو ميندي
خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير - كريستينسين - بين تشيلويل
خط الوسط:نجولو كانتي - جورجينيو - ماسون ماونت
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - هودسون أودوي - أولفييه جيرو
أما تشكيل أستون فيلا فجاء كالآتي:
في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع: كاش - كونسا - هاوس - تارجيت
خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - تراوري - أنور الغازي - جاك جيراليش
خط الهجوم: واتكينز