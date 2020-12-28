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رياضة

تشكيل مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير - كريستينسين - بين تشيلويل

خط الوسط:نجولو كانتي - جورجينيو - ماسون ماونت

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - هودسون أودوي - أولفييه جيرو

أما تشكيل أستون فيلا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - هاوس - تارجيت

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - تراوري - أنور الغازي - جاك جيراليش

خط الهجوم: واتكينز
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