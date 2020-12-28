ننشر أرقام غرف طوارئ كورونا واستقبال الحالات بمستشفيات العزل في دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بانها اصدرت تعليماتها، اليوم، الى مدير مديرية الصحة بدمياط بتفعيل المتابعة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية فى عملها.





كما طالبت بعمل بيان يضم أسماء المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد لنشرها على الصفحات الرسمية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.





وشددت على ضرورة التواصل لبحث الحالات التى يتم استقبالها عبر رقم غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة "٢٢٦٤١٢١" وطوارئ مديرية الصحة "٢٢٦٤٧٠٣"، كما وجهت بالمرور على الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية المدرجة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد وبيعها بالأسعار المقررة.





وعلى جانب آخر، أكدت المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بالعمل وفقًا للخطة والقرارات التى وضعتها الوزارة لسير العملية التعليمية وامتحانات نصف العام فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.





وطالبت محافظ دمياط ،المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا خاصة وان الموجة الثانية للفيروس بدأت بالفعل ويجب الالتزام بالكمامة الطبية والتباعد والبعد عن الازدحام والتجمعات التى من شانها تؤدى الى انتشار الفيروس بين المواطنين.





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