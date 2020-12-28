مطرانية بورسعيد تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد وتعتذر عن استقبال المهنئين

واكدت المطرانية فى بيانها إلغاء احتفالات رأس السنة فى جميع كنائس الابراشية نظرا لتزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا وحرصا من الكنيسة على سلامة وحماية ابنائها و المجتمع.





واقصرت المطرانية حضور قداس عيد الميلاد بكل كنيسة على على الآباء والكهنة وعشرون شماس.





وقررت المطرانية تعليق خدمة التربية الكنسية الى اشعار اخر والغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد الصباحية.





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وقدمت المطرانية اعتذار على استقبال المهنئين بالعام الجديد وعيد الميلاد و الاكتفاء بالاتصال التلفونى وبرقيات التهنئة ووسائل التواصل الاجتماعى.





وشددت المطرانية فى بيانها على الالتزام بالاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة و التعقيم و التباعد الاجتماعي .





وفى سياق متصل كان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد عقد اليوم الأثنين ، اجتماعا موسعا ، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات الصحة بمحافظة بورسعيد .





وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتى جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.



واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.







وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.

