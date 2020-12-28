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رياضة

تشيلسي يتقدم على أستون فيلا بهدف في الشوط الأول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:32 م
تشيلسي
تشيلسي
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إسماعيل محمود
تقدم تشيلسي على نظيره أستون فيلا بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه الفرنسي أولفييه جيرو في الدقيقة 34، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بين تشيلويل، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

وأعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، في الجولةا لسادسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير - كريستينسين - بين تشيلويل

خط الوسط:نجولو كانتي - جورجينيو - ماسون ماونت

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - هودسون أودوي - أولفييه جيرو

أما تشكيل أستون فيلا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - هاوس - تارجيت

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - تراوري - أنور الغازي - جاك جيراليش

خط الهجوم: واتكينز
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