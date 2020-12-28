حقوق حلوان تعلن جدول امتحانات طلاب التعليم المفتوح

بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من الموجة الثانية من الاصابات بفيروس كورونا ولذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد ان انتهت معظم كليات الجامعة من إداء امتحانات الميد ترم والذى اقيم وسط اجراءات احترازية مشددة.





أعلن مصدر مسؤول فى كلية الحقوق بجامعة حلوان فى تصريحات خاص لموقع " صدى البلد " ان امتحانات التعليم المفتوح للطلاب سوف تبداء يوم الاحد الموافق 3 يناير وتستمر حتى الأربعاء 3 فبراير





وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.





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وشددت ادارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .





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وأعلنت جامعة حلوان أن مواعيد امتحانات الترم الأول سوف تقام وفق التوقيتات المحددة لها وأكدت الجامعة أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من الغاء الامتحانات، وتناشد الجامعة جميع الطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات وتتخذ الجامعة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل وبعد وبين كل امتحان وآخر من تطهير وتعقيم ونظافة ومتابعة صحية لتأمين جميع طلابها والأساتذة والعاملون، وتتمنى لهم جميعًا النجاح والتوفيق والسداد.



