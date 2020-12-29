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تكنولوجيا

سامسونج تفتح باب الحجز لهواتف Galaxy S21 فى الولايات المتحدة مع إمكانية تبديل هاتفك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:05 ص
سامسونج تفتح باب
سامسونج تفتح باب الحجز لهواتف Galaxy S21
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ندى على
قامت شركة سامسونج بفتح باب الحجز المسبق لهواتفها Galaxy S21 فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل أسابيع على إطلاق الهواتف حيث من المقرر إطلاقها فى 14 يناير المقبل من العام المقبل 2021 . 

وبحسب موقع sammobile فإن سامسونج قد قدمت بعض المزايا لطالبى حجز الهواتف، حيث يمكنهم استبدال هواتفهم التى تبلغر سعر 700 دولار  بأحد هواتف Galaxy S21 بالإضافة إلى شراء أحد ملحقات الهواتف مجانا، حيث كشفت تسريبات سابقة أن الهواتف لن تأتى بشواحن . 


وسيأتى هاتفا  Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل.  

وستحتوى  هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرتين زووم بدقة 10 بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF  احداها  بدقة 64  ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع  Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة لـ Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى بـ 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت.

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