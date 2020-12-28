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رياضة

رضا عبدالعال: فرجاني ساسي بيشحت كرة والزمالك هو اللي صنعه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:34 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد رشاد
أكد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق، على أن الفريق الأبيض دائما بمن حضر وأى لاعب يستطيع تعويض الغائب وذلك بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد.

وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "فرجاني ساسي بيشحت كورة على مدار الموسم الماضي بعد الإصابة القوية التى تعرض لها والزمالك صنع اسمه واعاده إلى التألق مرة اخري".

وأضاف: "لم نشعر بغياب طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفي محمد ومشكلة الاندية الكبري دائما تتعلق بالنجوم والزمالك لن يقف على رحيل اى لاعب".

انتهت أحداث مواجهة الزمالك وسموحة بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
وصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، وأكد على إلغاء الهدف.

وضغط نادي  الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي الى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.

وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربع لاعبين من فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.
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