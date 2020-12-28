رضا عبدالعال: فرجاني ساسي بيشحت كرة والزمالك هو اللي صنعه

أكد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق، على أن الفريق الأبيض دائما بمن حضر وأى لاعب يستطيع تعويض الغائب وذلك بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد.





وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "فرجاني ساسي بيشحت كورة على مدار الموسم الماضي بعد الإصابة القوية التى تعرض لها والزمالك صنع اسمه واعاده إلى التألق مرة اخري".





وأضاف: "لم نشعر بغياب طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفي محمد ومشكلة الاندية الكبري دائما تتعلق بالنجوم والزمالك لن يقف على رحيل اى لاعب".



