أيمن بهجت قمر عن شريهان: محدش وقف جنبي في حياتي قدها.. والفنانة ترد

وجه الشاعر أيمن بهجت قمر، رسالة إلى الفنانة شريهان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث غرَّد : "محدش وقف جنبي في حياتي قدها.. وهفضل أقول كدة لآخر يوم في عمري".





وردت شريهان، على رسالة أيمن بهجت قمر، قائلة: "طب وأنا أقول إيه في جميل والدك ووالدي بهجت قمر؟ .. الله يسامحك يا أجدع وأبدع وأصدق أيمن بهجت قمر.. بحبك وبحترمك وفخورة بيك يا أيمن، وراسي مرفوعة بيك لسابع سماء".



