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فن

أيمن بهجت قمر عن شريهان: محدش وقف جنبي في حياتي قدها.. والفنانة ترد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
وجه الشاعر أيمن بهجت قمر، رسالة إلى الفنانة شريهان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث غرَّد: "محدش وقف جنبي في حياتي قدها.. وهفضل أقول كدة لآخر يوم في عمري".

وردت شريهان، على رسالة أيمن بهجت قمر، قائلة: "طب وأنا أقول إيه في جميل والدك ووالدي بهجت قمر؟ .. الله يسامحك يا أجدع وأبدع وأصدق أيمن بهجت قمر.. بحبك وبحترمك وفخورة بيك يا أيمن، وراسي مرفوعة بيك لسابع سماء".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر يشارك في ألبوم عمرو دياب الجديد"يا أنا يا لأ"، بأغنية "طبل" وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.
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