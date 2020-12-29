ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قادمون من بريطانيا.. الهند تسجل 6 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:57 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لأشخاص قادمين من بريطانيا. 

وفي سياق متصل، عبر مسئولو الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية عن اعتقادهم بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي أطلقت الإنذارات في أجزاء بريطانيا، ليست أكثر عرضة للتسبب في مرض خطير أو مقاومة اللقاحات التي تم تطعيم الناس بها، أكثر من السلالة القديمة التي تصيب الناس في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ولكن أهم خبراء الصحة في أمريكا، وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الدكتور أنتوني فاوتشي قال: إنه "لا يزال يتعين أخذ السلالة الجديدة على محمل الجد".

أيد فاوتشي قرار المسئولين الأمريكيين بطلب إجراء اختبارات بي سي آر، وأن تكون سلبية لـفيروس كورونا  COVID-19 قبل السماح لأي أحد من بريطانيا دخول الولايات المتحدة.

وأكد فاوتشي أن السلالة هي شيء "يجب اتباع كل إجراءات الحيطة والحذر والعناية الشديدة نحوه"، مضيفًا "نحن ننظر إليها بشكل مركز الآن".

أضاف فاوتشي: "هل تصيب السلالة المتحورة الإنسان بأعراض مرضية أشد؟، هل هو فيروس أكثر خطورة بمعنى أنه أكثر ضراوة؟، والجواب، لا يبدو أنه بهذه الخطورة حتى الآن".

أخبر المسئولون البريطانيون زملائهم الأمريكيون، بأنه يبدو أن اللقاحات التي سيتم طرحها ستكون قوية بما يكفي للتعامل مع المتحور الجديد، لكن قال فاوتشي "سنقوم بعمل الدراسات بأنفسنا".

تايع فاوتشي، أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة من الوباء، ومن المحتمل أن تكون الأسوأ في المستقبل. 

توقع أن يتم تحصين عموم السكان على نطاق واسع بحلول أواخر مارس أو أوائل أبريل، بخلاف العاملين في الخطوط الأمامية، وكبار السن وشرائح معينة أخرى من الجمهور بإعطاء أولوية اللقاحات لهم.

أكد المسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، بريت جيروير، حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا "لا نعتقد أنها أقوى من اللقاح، وبالتالي سيكون اللقاح فعالًا ضدها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق أمريكي على سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

خارج أوروبا.. دولة جديدة تعلن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا

سريعة العدوى.. سلالة فيروس كورونا الجديدة تغزو أوروبا

كورونا أبيض وأسود.. السلالة الجديدة تغزو أوروبا.. لغز غامض حول انتشار الوباء في أفريقيا.. تحذير مهم من مخترع لقاح فايزر- بيونتيك

الصحف السعودية اليوم.. تطعيم ولي العهد السعودي يضاعف عدد الراغبين في تلقي لقاح كورونا.. 12 دولة أصيبت بالسلالة الجديدة من الفيروس.. والصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لن تكون الأخيرة

محذرا من طفرة في إصابات كورونا.. مستشار ترامب: الأسوأ لم يأت بعد

ترشيحاتنا

بفعل مضاعفات كورونا.. حرمان سيدة من لمس مولودتها حتى ماتت

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29/12/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

أخبار السوشيال ميديا: متحدث الوزراء يحذر المواطنين: أكثر من نصف عائلتي أصيبوا بكورونا.. صور نادرة لـ أشرف زكي في عيد ميلاده.. ستايل جديد لـ بوسي

رد فعل قوي من عمرو سلامة حول أزمة انقطاع المياه بالزمالك.. شاهد

عرض نهاية العام.. اشتر آيفون 7 بـ3150 جنيها فقط

سأقاتل لأكون مع الأهلي في كأس العالم.. شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع سيرينو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم