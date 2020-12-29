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أخبار العالم

غيوم وضباب وأتربة .. تقلبات جوية تضرب السعودية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
سحب ممطرة بالسعودية
سحب ممطرة بالسعودية
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محمود نوفل
 

أصدر  المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره اليوم عن الطقس المتوقع أن يسود المملكة خلال هذا اليوم "الثلاثاء" حيث توقع سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سُحب مُمطرة. 

وذكر التقرير ان المناطق المتوقع أن تشهد سحب ممطرة هي  مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والشرقية. 

كما لم يستبعد التقرير  تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فقد أشار التقرير الي انها  جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، لافتا الي ان ارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف جنوبًا و حالة البحر متوسط  الموج إلى مائج جنوبًا، 

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج وفق لتقرير الأرصاد السعودية.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم  الثلاثاء، بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، تَضَمّنت نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.
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