تأجيل للمشتبهين بكورونا.. صيدلة عين شمس: انتهاء الاختبارات العملية خلال 48 ساعة

أكد الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، انتهاء الكلية من أداء الاختبارات الدورية بشكل كامل حيث يعمل الطلاب الأن علي أداء الاختبارات العملية والتي تسير بشكل جيد من داخل الحرم الجامعي وفقًا للتدابير الوقائية المعلنة من قبل جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئات الصحية.

وأوضح "أبو شنب " خلال تصريحاته لـ موقع "صدى البلد " أن الاختبارات العملية بالكلية بدأت منذ 20 ديسمبر علي أن تنتهي بنهاية الشهر الحالي ، مؤكدًا الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لقاعات الاختبارات

وأضاف عميد صيدلة عين شمس أن في حالة شعور أي طالب بأي عرض للكورونا علية التوجه فورا ً للمستشفيات الخاصة بالجامعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الازمة من العزل الصحي وغيرها ، لافتًا الى تأجيل أو إعادة كافة الاختبارات لهذه الطلاب بعد تقديم ما يفيد من ثبوت إيجابيته بعدوى كورونا.

وكان قد قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات سابقة له إن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات.

وأضاف عميد كلية صيدلة عين شمس لـ صدي البلد، أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام نظرا لجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن.





وأكد خالد أبو شنب، أن الكلية اعتمدت علي ٦٠٪ ؜من الامتحانات الإلكترونية خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول، لتقليل اعداد الطلاب داخل الكلية .

وأشار إلي أن الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، أو من يشعر بأي عرض يسمح له بإعادة امتحانات الفصل الدراسي الأول مرة ثانية وتم قبول جميع الأعذار الطبية وإعادة الامتحانات لهم بعد فترة وتحديد جدول ولكن بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول .



