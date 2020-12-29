إصابة 8 مواطنين في انقلاب ميكروباص في مصرف نواج بطنطا

تعرض 8 مواطنين لإصابات متعددة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد سائقها، فى مصرف نواج بطريق " طنطا – قطور" بمحافظة الغربية.









كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بوقع حادث انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بطريق " طنطا – قطور"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث.





وتم رفع الميكروباص وتبين إصابة 8 مواطنين من مستقلى الميكروباص، وأن السرعة واختلال عجلة القيادة وراء الحادث.