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حوادث

إصابة 8 مواطنين في انقلاب ميكروباص في مصرف نواج بطنطا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:35 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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احمد علي
تعرض 8 مواطنين لإصابات متعددة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد سائقها، فى مصرف نواج بطريق " طنطا – قطور" بمحافظة الغربية.


 كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بوقع حادث انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بطريق " طنطا – قطور"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث.

 وتم رفع الميكروباص وتبين إصابة 8 مواطنين من مستقلى الميكروباص، وأن السرعة واختلال عجلة القيادة وراء الحادث.
 
كما خصصت سيارات اسعاف لنقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى  لعلاجهم، وحرر محضر بالحادث، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.
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