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أستاذ باثولوجي ببريطانيا: تحور كورونا في بريطانيا أدى إلى انتشاره بسرعة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
قال الدكتور ضياء كامل أستاذ الباثولوجي جامعة انجليا راسكن البريطانية، إن بريطانيا تعيش حالة صعبة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الطلاب في المدارس والجامعات نقلوا الفيروس إلى منازلهم.

وأضاف ضياء، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الفيروس تحور وينتقل بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن كبار السن يحدث لهم تفاقم في حالة الإصابة بكورونا.

وأكد كامل أستاذ الباثولوجي بجامعة انجليا راسكن البريطانية، أن تحور كورونا في بريطانيا أدى إلى انتشاره بسرعة، مشيرا إلى أن هناك تكدس حالات المرضى في المستشفيات أدى لزيادة أعداد المصابين بكورونا.

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