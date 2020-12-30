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أخبار العالم

بايدن يطالب ترامب بتلقي لقاح كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:33 ص
بايدن يطالب ترامب
بايدن يطالب ترامب بتلقي لقاح كورونا
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قسم الخارجي
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب لتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلاً إن إدارته فشلت في إدارة عملية توزيع اللقاحات والتطعيم ضد الفيروس.

وقال "بايدن" في كلمة ألقاها بولاية ديلاوير إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لم تصل إلى 20 مليونا مثلما وعد ترامب، مشيرا إلى حصول 2 مليون شخص فقط على اللقاح.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بتطعيم 100 مليون شخص ضد فيروس كورونا، خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته.

وأضاف "على ترامب أن يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا.. خاصة مع نصائح الأطباء باتخاذ هذه الخطوة".

وأشار الرئيس الأمريكي الجديد إلى أن خطة إدارة ترامب الحالية المعلنة للتطعيم ضد فيروس كورونا، لا تسير بحسب المعلن.

وذكر خلال حديثه أنه وفقًا للوتيرة التي تتحرك بها خطة التطعيم الحالية سيستغرق الأمر سنوات، وليس شهورًا لتطعيم سكان الولايات المتحدة.

وأوضح بايدن أنه تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتشجيع المجتمع على المشاركة في عملية التطعيم، كما تعهد بالعمل بوتيرة أسرع فور تسلمه السلطة رسمياً في 20 يناير المقبل.
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