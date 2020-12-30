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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تعليمات مهمة للعزل المنزلي حال الاشتباه بـ كورونا.. نصائح التعامل مع طفلك ضعيف السمع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الاخبار خلال التقرير التالي....

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي، للتنمر من أحد متابعيها بالتعليق بشكل غير لائق على ابنتها الكبرى "دليلة"، والتي تعاني من ضعف السمع، مما دفعها إلى الرد عليه بشكل حازم، وتضامن العديد من الفنانين والجماهير معها.

يعاني أصحاب حالات الاشتباه فى كورونا من مشاكل كثيرة وحالة من الارتباك ولا يعرفون كيفية اجتياز هذه المرحلة بأمان .

الهالات السوداء والزرقاء تحت الجفن السفلي شائعة عند الرجال والنساء، والأطفال في بعض الأحيان غالبًا ما تكون الهالات السوداء مصحوبة بأكياس تجعلك تبدو أكبر سنًا مما أنت عليه، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على أي شخص، إلا انه توجد بعض طرق العلاج المختلفة للتخلص من الهالات...

عدم شرب الماء في فصل الشتاء قد يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية للجسم والبشرة، منها زيادة نسبة الأملاح في الجسم، والإصابة بالجفاف وبهتان البشرة وتساقط الشعر، بالإضافة إلى زيادة الوزن.

نشرت الفنانة ريهام ايمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال انيقة ولافته تبرز جمالها.

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