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حوادث

بورسعيد البداية.. حضور عضوات النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية لأول مرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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جودت عيد
حضرت صباح اليوم  المستشارة الدكتورة  شيماء الحديدي، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد. 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن حضور عضوات النيابة أمام المحاكم التأديبية لأول مرة، جاء في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار  عصام المنشاوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية طبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

وأضاف أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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