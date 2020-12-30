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حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع سائق وإصابة زوجته على يد جارهم بميت غمر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:06 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى سائق مصرعه وأصيبت زوجته بإصابات بالغة على يد جارهم بقرية كفور البهايتة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة بينهم بعد قيام المجني عليه بردم حفرة نفذها جاره في الشارع.


ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد  بورود اشارة لمركز شرطة ميت  غمر من مستشفى ميت غمر بوصول "محمود م ا ، 54 عاما، سائق، جثة هامدة، ووصول زوجته "سهام ع م "، 40 عاما ربة منزل، مصابة بجرح قطعي في الرأس والصدر، مقيمان في كفور البهايتة دائرة مركز ميت غمر، إلى المستشفى، "ادعاء تعدي".


وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ، والفحص، تبين أنهما تشاجرا مع جارهما "أسامة ا ا "، 57 عاما سائق، وتعدى عليهما بمطواة كانت بحوزته وعصا خشبية غليظة، لقيام المتوفي بردم حفرة كانت بين المنزلين، لتسهيل مروره بالسيارة، ورفض المتهم ذلك.


وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لذات السبب، وأرشد عن مكان سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38879 لسنة 2020 جنح ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة كما انتشرت قوات الأمن في القرية، لإعادة ضبط الأمن ومنع وقوع اشتباكات جديدة بين الأهالي وعائلتي طرفي المشاجرة.
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