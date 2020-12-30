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فن

أنا رافعة عليهم قضية.. وفاء عامر تحذر متابعيها من منتج تجميل

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:01 م
الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر
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مريم عزت
حذرت الفنانة وفاء عامر ، متابعيها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من احد منتجات التجميل.

وتقوم صاحبة المنتج باستخدام اسم الفنانة وفاء عامر للترويج للمنتج وإنه يستخدم في علاج التجاعيد وحفر البشرة. 

وكتبت الفنانة وفاء عامر، قائلة: "يا جماعة خدوا بالكم انا رافعة قضية عليهم".


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وكانت وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.




يا جماعة خدوا بالكم انا رافعة قضية عليهم

Posted by Wafaa Amer on Wednesday, December 30, 2020
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