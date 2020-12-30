متأثرا بإصابته بكورونا .. وفاة رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى التعليمي بالمنوفية

توفي الدكتور ممدوح عبد العظيم، استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان محتجزا في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته الصحية.





فيما اصدرت نقابة الاطباء بمحافظة المنوفية، بيانا تنعي فيه الطبيب ممدوح عبد العظيم.







