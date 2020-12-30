متأثرا بإصابته بكورونا .. وفاة رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى التعليمي بالمنوفية

توفي الدكتور ممدوح عبد العظيم، استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان محتجزا في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته الصحية.
كما أكد علي التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملء تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا ، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة ، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات التى تكفى حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة .
وأشار محافظ المنوفية إلى أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا مشيرا لتقديم كافة أوجه الدعم لتوفير احتياجات المستشفيات وحفاظا على أرواح المرضى.