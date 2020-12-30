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محافظات

متأثرا بإصابته بكورونا .. وفاة رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى التعليمي بالمنوفية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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مروة فاضل

توفي الدكتور ممدوح عبد العظيم، استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان محتجزا في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته الصحية.


فيما اصدرت نقابة الاطباء بمحافظة المنوفية، بيانا تنعي فيه الطبيب ممدوح عبد العظيم.


وفي سياق آخر، سبق وأن وافق اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، علي شراء  500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات  لسد حاجتها، ومواجهة زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة ، فضلا عن أنه قد تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل ، يأتي هذا في إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا وتوفير الاكسجين بشكل دائم ومطمئن.


كما أكد علي التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملء تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا ، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة ، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات  التى تكفى حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة .


وأشار محافظ المنوفية إلى أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا مشيرا لتقديم كافة أوجه الدعم  لتوفير احتياجات المستشفيات وحفاظا على أرواح المرضى. 

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