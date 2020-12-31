مجلس جامعة العريش يوافق على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

وافق المجلس جامعة العريش شمال سيناء اليوم، برئاسة الدكتور سعيد عبد الله لافى رفاعى، رئيس الجامعة على المواعيد المقترحة من الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا لظروف كل كلية.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بحضور الدكتور عز الدين الحسينى والدكتور حسن الدمرداش نائبا رئيس الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات من أعضاء المجلس ، وأشرف عبد الفتاح أمين عام الجامعة .





قال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، إن الجامعة تعتبر قاطرة التنمية وداعمة لها على أرض سيناء بأسلوب علمى متخصص فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى تحقيق النهوض بالعملية التعليمية بالجامعة كجامعة ناشئة وظيفتها الأولى التعليم ودعم العملية التعليمية ، وحصول جميع كلياتها على الجودة والاعتماد بتطوير العمل الأكاديمى والادارى ، وبما يتسق مع رؤية وزارة التعليم العالى التي تؤكد على أهمية تصنيف الجامعات المصرية عالميا فى مراكز متقدمة .. كما نسعى الى إنشاء كليات تتفق مع خصائص وسمات المجتمع السيناوى بما يلبى متطلباته.

وأكد مجلس جامعة العريش، علي ضرورة توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، خلال امتحانات نصف العام المقررة من التعقيم والتطهير قبل وبعد كل امتحان يوميًا والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.. علاوة على استعداد وتجهيز الإدارة الطبية بالجامعة لتكون جاهزة لأداء دورها لمواجهة أى طارئ .





وقرر المجلس بضرورة تعظيم الاستفادة من مشروعات الجامعة الإنتاجية ودعمها.. بما يعود بالنفع على المجتمع المحلى بتوفير المنتجات بأسعار مناسبة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.. علاوة على تحقيق عائد اقتصادى للجامعة.





وقد استعرض الدكتور سعيد عبد الله لافى، رئيس الجامعة موقف المشروعات الانتاجية بالجامعة أمام المجلس بهدف تعظيم الاستفادة منها لخدمة المجتمع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات على مستوى المحافظة، وفى مقدمتها مزرعة الجامعة التي تتضمن عددًا من المشروعات الإنتاجية للخضروات والدواجن والسمان والأرانب والثروة الحيوانية والسمكية.



وناقش احتياجات كلية الطب البيطرى من المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين الى جانب احتياجات الكليات الجديدة من كافة التخصصات .. الى جانب مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمجلس والموضوعات المتخصصة.



ووافق المجلس على قبول بعض الكتب المقدمة كهديا من وزارة الأوقاف إلى كليات الجامعة للاستفادة منها.

ومن جهة أخرى، عرض عدد من عمداء الكليات من أعضاء المجلس احتياجات الكلية في مجال التخصص لموافقة المجلس عليها والعمل على توفيرها فى أقرب فرصة.

وقرر المجلس دعم المركز بحوث الأسماك استعدادا لتعظيم العائد منه وتحقيق الاستفادة المرجوة ، وتحقيق أهدافه.



ومن جانبه، أعلن الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذى لمركز بحوث الأسماك، أن المركز يشمل أحواض الإنتاج المكثف والصوب الانتاجية ووحدة التفريخ وانتاج الزريعة، ومشيرًا إلى أنه تم العمل والإنتاج الفعلي وحقق انتاجيات عالية، مشيرًا إلى كونه أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكى على مستوى الجامعات المصرية وأكبر مركز تدريبى انتاجى للاستزراع السمكى بشبه جزيرة سيناء ( شمالا وجنوبا ).