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أخبار العالم

الملك سلمان يهنئ السودان بذكرى الاستقلال

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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أمينة الدسوقي
بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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