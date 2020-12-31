احذري.. أبرز 3 أشياء تحفز الربو عند الأطفال

الربو حالة مزمنة تتميز بالتهاب الشعب الهوائية إلى الرئتين، يؤدي التهاب الممرات الهوائية وتضيقها إلى إفراز المخاط مما يجعل التنفس بشكل طبيعي أمرًا بالغ الصعوبة ويترافق مع السعال والصفير وضيق التنفس، وقد تكون تأثيرات الربو بدرجات متفاوتة، وبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون مشابهًا للحساسية، بينما بالنسبة للآخرين يمكن أن يسبب مواقف تهدد الحياة في كل مرة تحدث فيها نوبة ربو. لكونه حالة مزمنة ، يتجلى الربو في سن مبكرة جدًا، وعلى الرغم من أنه يصبح من الأسهل التعامل مع أعراض ومسببات الربو عندما يكبر المرء، إلا أنه من الصعب جدًا القيام بنفس الشيء للأطفال.









هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي أدت إلى زيادة الإصابة بـ الربو المزمن لدى البالغين والأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات القليلة الماضية، وبحسب إحدى الدراسات ، فإن 14٪ من الناس يعانون من الربو والأعراض المرتبطة به ، في حين تم نقل 11٪ من الأطفال المصابين بالربو إلى المستشفى بسبب خطورة حالة الربو لديهم، على عكس البالغين، يكون الأطفال أكثر عرضة للمثيرات التي يمكن أن تسبب نوبة الربو ، خاصةً لأنهم لا يتمتعون بنفس المستوى من الوعي حول هذه المحفزات، وبالتالي فإن المسئولية تقع على عاتق آباء الأطفال المصابين بالربو لضمان وضع أطفالهم في بيئة خالية من الزناد، سواء في المنزل أو في الخارج.









على الرغم من وجود عدد من المسببات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الربو لدى الأطفال، إلا أن هنالك عوامل أخرى.





1- مسببات الحساسية من الغبار : أحد العوائق الأساسية للإنشاءات الواسعة النطاق هو أن هناك الكثير من الغبار المنبعث، وهذا بدوره يمكن أن يكون ضارًا للأطفال الذين يعانون من الربو، لأن جزيئات الغبار الدقيقة تصبح مسببة قاتلة لنوبة الربو.









في نوبة ربو ، قد يتعرض الأطفال للتلوث الناتج عن المركبات إما في طريقهم إلى المدرسة أو منها ، أو عندما يلعبون في الخارج أثناء المساء وعطلات نهاية الأسبوع، ويصبح هذا المحفز الخاص صعبًا للغاية على الآباء إبعاد أطفالهم عنهم لأن ذلك سيتضمن عزل أطفالهم تمامًا وإبقائهم في الداخل طوال الوقت.









2- الدخان غير المباشر : يشير دخان التبغ غير المباشر إلى الدخان الذي يتم استنشاقه بشكل سلبي من قبل أولئك الذين يتم استهلاك سيجارة أو أي شكل آخر من أشكال التبغ حولهم، ويحتوي الدخان السلبي على مواد كيميائية ضارة مختلفة بما في ذلك ؛ الفورمالديهايد (سائل التحنيط) ، السيانيد ، الزرنيخ ، أول أكسيد الكربون ، الميثان ، البنزين (مادة سامة في مذيب التنظيف) ، نيترو أمين (مركبات مسببة للسرطان) ، الكادميوم (معدن سام) ، بنزوبيرين (مادة مسببة للسرطان توجد في البنزين والقطران) ، الأنيلين (السم المستخدم في الصبغة) والبولونيوم.









ويمكن لهذه المواد الكيميائية الضارة أن تهيج الحلق وأنبوب الرياح ، مما يؤدي إلى التهاب الحلق والسعال، يتعرض الأطفال لدخان التبغ غير المباشر دون ذنب من جانبهم ، ويمكن أن يكون للتدخين السلبي آثار خطيرة على الجهاز التنفسي للأطفال المصابين بالربو وغير المصابين به، ومع ذلك ، إذا كان لدى الطفل المصاب بالربو والد يدخن في المنزل أو من حوله ، فمن المرجح أن يصاب بحالة أكثر خطورة مع مرور الوقت.









المصدر موقع asterclinic.ae







