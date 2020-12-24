تحارب الربو والسرطان.. عشبة مهملة تعرفى عليها

فوائد صحية غير متوقعة لتناول عشبة النيم فهى تساعد فى علاج الكثير من الأمراضً بما في ذلك الربو، والإمساك، والسعال، مرض السكري، وقرحة المعدة، عسر الهضم، أمراض اللثة، والتهاب المسالك البولية.





يباع النيم في شكل كبسولات، صبغة، مسحوق ، زيت ، كريم ، وغسول للفم. بينما زيت النيم يطبق عادة على فروة الرأس أو الجلد لظروف علاج مثل قشرة الرأس وحب الشباب.





إليك الفوائد الصحية لشجرة النيم







صحة الأسنان

في دراسة أجريت عام 2017 ، تم إعطاء 20 شخصًا غسولًا للفم مع كلورهيكسيدين جلوكونات، وهي مادة شائعة الاستخدام للوقاية من أمراض اللثة ، أو النيم.



وجد الباحثون أن غسول فم النيم كان فعالًا مثل الدواء واقترحوا أن النيم قد يكون بديلًا فعالًا من حيث التكلفة لعلاجات جلوكونات الكلورهيكسيدين.





الحماية من تراكم البكتيريا





استخدام أعواد المضغ المصنوعة من مستخلص النيم قد يساعد في الحماية من تراكم البكتيريا المرتبطة بتكوين التجاويف وأمراض اللثة.



قشرة رأس

في الدراسات المختبرية ، وجد أن مادة تيربين الموجودة في النيم تسمى نيمبيدين تمنع الاستجابة الالتهابية. قد يفسر هذا نجاحه المحتمل في علاج الأمراض الجلدية الالتهابية التي تسبب قشرة الرأس.

حب الشباب

قرحة المعدة





المراجع

عشبة النيم وأبرز فوائدها