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مرأة

تحارب الربو والسرطان.. عشبة مهملة تعرفى عليها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعة لتناول عشبة النيم فهى تساعد فى علاج الكثير من الأمراضً بما في ذلك الربو، والإمساك، والسعال، مرض السكري، وقرحة المعدة، عسر الهضم، أمراض اللثة، والتهاب المسالك البولية.


ويساعد النيم فى التقليل من الالتهاب ويحسن صحة الكبد ويخفف الألم ويحافظ على البصر ويحفز جهاز المناعة ويحمي من أمراض القلب .

يباع النيم في شكل كبسولات، صبغة، مسحوق ، زيت ، كريم ، وغسول للفم. بينما زيت النيم يطبق عادة على فروة الرأس أو الجلد لظروف علاج مثل قشرة الرأس وحب الشباب.


إليك الفوائد الصحية لشجرة النيم


صحة الأسنان
تشير العديد من الدراسات إلى أن النيم قد يساعد في مكافحة تراكم الترسبات ومنع التهاب اللثة.
في دراسة أجريت عام 2017 ، تم إعطاء 20 شخصًا غسولًا للفم مع كلورهيكسيدين جلوكونات، وهي مادة شائعة الاستخدام للوقاية من أمراض اللثة ، أو النيم.
وجد الباحثون أن غسول فم النيم كان فعالًا مثل الدواء واقترحوا أن النيم قد يكون بديلًا فعالًا من حيث التكلفة لعلاجات جلوكونات الكلورهيكسيدين.

الحماية من تراكم البكتيريا

استخدام أعواد المضغ المصنوعة من مستخلص النيم قد يساعد في الحماية من تراكم البكتيريا المرتبطة بتكوين التجاويف وأمراض اللثة.


قشرة رأس

قد تساعد الخصائص الطبيعية المضادة للفطريات والمضادة للالتهابات في زيت النيم في علاج السبب الكامن وراء تقشر فروة الرأس وتخفيف الأعراض.

في الدراسات المختبرية ، وجد أن مادة تيربين الموجودة في النيم تسمى نيمبيدين تمنع الاستجابة الالتهابية. قد يفسر هذا نجاحه المحتمل في علاج الأمراض الجلدية الالتهابية التي تسبب قشرة الرأس.

حب الشباب
قد يكون التطبيق الموضعي لزيت النيم مفيدًا في علاج حب الشباب وأمراض الجلد الأخرى بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات.
فهو تأثير مضاد للبكتيريا على الميكروبات المسببة لحب الشباب.

قرحة المعدة
يظهر النيم واعدًا في علاج قرحة المعدة  بتحليل نتائج الدراسات الأولية ، خلص العلماء إلى أن مكملات مستخلص لحاء النيم قد تساعد في السيطرة على القرحة ربما عن طريق تثبيط إفراز أحماض المعدة.

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