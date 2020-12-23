لا تغفليها .. أعراض الربو عند الأطفال



أعراض الربو



صفير عند التنفس

صوت صفير أو

في مرحلة الطفولة من طفل إلى آخر وتعد أبرز الأعراص

مع تنفس سريع و ضيق في التنفس مع احتقان في الصدر و نقص الطاقة والهبوط





وتعد أبرز الأعرا ض الربو صعوبة النوم بسبب مشاكل الصدر و ضيق في عضلات الرقبة والصدر للرضع مع صعوبة في الأكل .





أحيانا تعد من أبرز أعراض الربو الشخير أو الخشولة أثناء تناول الطعام و التعرق المفرط و التوقف في منتصف الجملة لالتقاط أنفاس

مع ضربات قلب سريعة و ضيق السعال المتكرر خاصة أثناء اللعب