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مرأة

لا تغفليها .. أعراض الربو عند الأطفال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد  الربو من الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص من جميع الأعمار وغالبًا يبدأ في مرحلة الطفولة لكنه في بعض الحالات يمكن أن يظهر لأول مرة عند الشباب وكبار السن.

أعراض الربو

وذكر موقع " boldsky" أن أعراض الربو تختلف في مرحلة الطفولة من طفل إلى آخر  وتعد أبرز الأعراص صوت صفير أو صفير عند التنفس
مع تنفس سريع  وضيق في التنفس مع احتقان في الصدر و نقص الطاقة والهبوط

وتعد أبرز الأعراض الربو صعوبة النوم بسبب مشاكل الصدر و ضيق في عضلات الرقبة والصدر للرضع مع صعوبة في الأكل .

أحيانا تعد من أبرز  أعراض الربو الشخير أو الخشولة أثناء تناول الطعام والتعرق المفرط والتوقف في منتصف الجملة لالتقاط أنفاس 
مع ضربات قلب سريعة و ضيق السعال المتكرر خاصة أثناء اللعب 

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قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نوبات الإصابة بالبرد تزداد خلال فصلي الشتاء والخريف بسبب انتشار الفيروسات التي تستهدف امراض الصدر مثل الانفلونزا وكورونا.

وهناك بعض الاجراءات الوقائية التي تقلل من حدوث  نوبات الربو ووفقا لموقع " NHS" أنه لا يوجد  حتى الآن علاج نهائي للربو، ولكن هناك علاجات بسيطة تساعد في السيطرة على الأعراض حتى لا يكون لها تأثير كبير على حياة المريض.

 هناك بعض الأطعمة تساعد في حماية الأشخاص من الربو وهى تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات قد يحسن من أعراض الربو.
و الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف و نسبة مرتفعة من الدهون.

كما أشار موقع livekindly إلى أنه يجب الابتعاد عن منتجات الألبان لأنها تزيد من خطورة أعراض الربو.
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