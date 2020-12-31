لـ الحوامل.. 5 عادات فعالة تجنبك الحموضة طوال الحمل

تعاني العديد من النساء من الحرقة الفؤاد أثناء الحمل ، على الرغم من أنها شائعة إلى حد ما وغير ضارة في الغالب ، إلا أنها قد تكون مزعجة للغاية، الزيادة في الحموضة والحموضة المعوية هي، في الواقع ، واحدة من الآثار الجانبية الأقل للحمل، و تتعرض النساء الحوامل ، في أغلب الأحيان، لأعراض حرقة المعدة، والتي تبدأ عادة في وقت ما في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل وتستمر حتى نهاية الحمل.





النساء الحوامل معرضات للحموضة المعوية والارتجاع الحمضي لسببين رئيسيين ؛ زيادة في كمية البروجسترون التي ينتجها الجسم أثناء الحمل يؤدي التغيير في مستويات الهرمون إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية ، مما يؤدي إلى الغسيل العكسي. سبب آخر لزيادة الإصابة هو حقيقة أن الرحم المتنامي يمكن أن يكدس البطن ، مما يضغط على المعدة والمريء السفلي ويدفع أحماض المعدة إلى الأعلى، هذه ليست الأسباب الوحيدة للحموضة المعوية ، ولكن هذه هي الأسباب الأكثر شيوعًا..





على الرغم من حتمية المعاناة من حرقة المعدة أثناء الحمل ، إلا أن هناك عددًا من الطرق لإدارة وتقليل حرقة المعدة أثناء الحمل. يمكن لبعض التغييرات الشائعة في نمط الحياة أن تساعد في إدارة حرقة المعدة أثناء فترة الحمل.





تناول وجبات صغيرة وبطيئة: تناول وجبات صغيرة مع فاصل زمني كافٍ بينها بدلًا من بضع وجبات كبيرة يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل آثار حرقة المعدة والحموضة.





اشرب الماء قبل الوجبات : إن تناول كوب من الماء قبل الوجبات لن يساعدك فقط على زيادة تناول السوائل ، بل يمنحك أيضًا إحساسًا بالشبع الذي قد يمنعك من الإفراط في تناول الطعام أثناء وجباتك، يجب أن يكون تناول السوائل قبل أو بعد الوجبات وليس أثناء الوجبات.





الوقوف أو المشي بعد وجبات الطعام : يُنصح بشدة بالوقوف أو المشي لفترة وجيزة من الوقت ، بدلًا من مجرد الجلوس أو الاستلقاء، يمكن لبعض الأنشطة الخفيفة بعد الوجبات أن تساعد في تسريع عملية الهضم.





لا تنامي مباشرة بعد الأكل: على الرغم من الإرهاق المصاحب للحمل ، يقول الأطباء إن النوم مباشرة بعد تناول وجبة ، ثقيلة أو خفيفة ، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة، والفترة الزمنية المقترحة لتناول الوجبة هي 3 ساعات قبل النوم. يمنح هذا الجسم وقتًا كافيًا لبدء الهضم ويمنع ارتداد محتويات المعدة أثناء النوم.





ارفع رأسك وصدرك أثناء النوم : يمكن أن يساعد وضع مكعبات تحت أرجل سريرك في رفع الجزء العلوي من جسمك أثناء النوم. هذا يمنع ارتجاع أحماض المعدة أو ارتجاعها حتى المريء.









الموقع مصدر asterclinic.ae