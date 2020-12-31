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محافظات

تنظيم زيارات ميدانية لشباب أسوان يبتكر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.. صور

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه تم تنظيم زيارات ميدانية للشباب المشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر للتعرف على نماذج ناجحة للمشروعات الصناعية والإنتاجية على أرض الواقع قامت مجموعة من مسابقة شباب أسوان يبتكر بزيارة المنطقة الصناعية بالعلاقى.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على مقومات النجاح والتحديات التى تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها، بجانب الاستفادة منها لتشجيهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعد تطبيقًا عمليًا للشباب بعد استيفائهم للدراسات النظرية واجتيازهم الدورة التدريبية التى تلقوها لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ الدكتورة غادة يحيى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة يحيى بأن هذه الدورة التدريبية استهدفت تدريب 75 شابا وفتاة من المتقدمين لمسابقة شباب أسوان يبتكر وقد ارتكزت محاورها على 3 مسارات رئيسية وهى مسار اعرف قدراتك ونمي مهاراتك، وابدأ مشروعك، علاوة على مسار التدريب الإلكترونى.

ولفتت نائبة محافظ أسوان أن هذه المسارات تهدف إلى صقل مهارات المتسابقين وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية ودراسات الجدوي ، فضلًا عن التسويق الإلكترونى (E.marketing) من أجل رفع كفاءة الشباب لتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعى بغرض الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع .

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن عدد طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 17 ألفا و500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليونا و500 ألف جنيه.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30% إلى 50%، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهًا.
تنظيم زيارات ميدانية لشباب أسوان يبتكر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.. صور
تنظيم زيارات ميدانية لشباب أسوان يبتكر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.. صور
تنظيم زيارات ميدانية لشباب أسوان يبتكر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.. صور
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