القناع يسبب جفاف العين.. دراسة تقدم نصائح مهمة

وحسب موقع "timesofindia"، هناك مشاكل أخرى في العين تم تشخيصها لدى الأشخاص بسبب الاستخدام المطول للأقنعة مثل التهابات الجفن البكتيرية، وتلف القرنية، والتهيج الشبيه بالحساسية من المنظفات الموجودة على القناع، والجمل الناجم عن انسداد القنوات الدمعية.

يمكن للهواء الساخن المنبعث من أنفك أن يزعج عينيك بسهولة، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج، وأول شيء يجب عليك فعله هو إصلاح قناعك بشكل صحيح، تكون الأقنعة فعالة فقط عندما يتم ارتداؤها بشكل صحيح، إذا تركت المساحة أو غطيت الفم فقط، فلن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى فحسب، بل قد يكون أيضًا مشكلة لعينيك. تأكد من تغطية أنفك وفمك بشكل صحيح، لذلك ابحث عن أي مساحة متبقية غير مغطاة بقناعك واضبط القناع.





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