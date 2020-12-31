القناع يسبب جفاف العين.. دراسة تقدم نصائح مهمة

أصبح ارتداء قناع الوجه هو الوضع الطبيعي الجديد، لانه خط الدفاع الأول لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19 المعدي، لكن أقنعة الوجه تأتي مع بعض الآثار الجانبية.
وكشفت دراسة جديدة عن تأثيرات أقنعة الوجه على الصحة وهي، مشاكل الأسنان، وضيق التنفس، وتهيج العين.
تنجم مشكلة العين بشكل بارز عن ارتداء القناع بشكل غير صحيح، عندما يكون قناع الوجه غير مناسب أو أنفك مكشوفًا، يمر هواء الزفير الدافئ عبر الجزء العلوي من القناع ويجفف العينين، هذا يمكن أن يجفف دموعك الطبيعية بسهولة ويسبب التهاب العين ويزيد من الإجهاد التأكسدي.
وحسب موقع "timesofindia"، هناك مشاكل أخرى في العين تم تشخيصها لدى الأشخاص بسبب الاستخدام المطول للأقنعة مثل التهابات الجفن البكتيرية، وتلف القرنية، والتهيج الشبيه بالحساسية من المنظفات الموجودة على القناع، والجمل الناجم عن انسداد القنوات الدمعية.
يمكن للهواء الساخن المنبعث من أنفك أن يزعج عينيك بسهولة، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج، وأول شيء يجب عليك فعله هو إصلاح قناعك بشكل صحيح، تكون الأقنعة فعالة فقط عندما يتم ارتداؤها بشكل صحيح، إذا تركت المساحة أو غطيت الفم فقط، فلن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى فحسب، بل قد يكون أيضًا مشكلة لعينيك. تأكد من تغطية أنفك وفمك بشكل صحيح، لذلك ابحث عن أي مساحة متبقية غير مغطاة بقناعك واضبط القناع.
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