دراسة تنصح بتناول ورق الغار قبل الإفطار

نصحت دراسة جديدة بغلي أوراق الغار في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار نظرًا لفوائده الصحية.
ووفقا لموقع "magazin"، أوراق الغار تهدئ المعدة وتنشط الشهية وتفرز العصارات الهضمية. يساعد الغار أيضًا في أمراض الجهاز التنفسي، في حالة التهاب الشعب الهوائية.
كما يمكن أن يساعد استخدام أوراق الغار أيضًا في تخفيف آلام الدورة الشهرية، لديهم أيضًا القدرة على علاج الإفرازات المهبلية.
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طريقة ورق الغار للبطن
يستخدم ورق الغار في نسف الدهون وخسارة الوزن بشكل ملحوظ، ولكن يجب إضافة إليه بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي على فوائد صحية، لأن ورق الغار به العديد من الأضرار الوخيمة.
1- احضار اناء مناسب بس كمية قليلة من الماء.
2- ضع في الماء عود القرفة مع أوراق الغار.
3- يمكن إضافة الشاي الأخضر.