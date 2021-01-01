دراسة تنصح بتناول ورق الغار قبل الإفطار

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طريقة ورق الغار للبطن

يستخدم ورق الغار في نسف الدهون وخسارة الوزن بشكل ملحوظ، ولكن يجب إضافة إليه بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي على فوائد صحية، لأن ورق الغار به العديد من الأضرار الوخيمة.





1- احضار اناء مناسب بس كمية قليلة من الماء.

2- ضع في الماء عود القرفة مع أوراق الغار.

3- يمكن إضافة الشاي الأخضر.