لمزارعي العنب.. توصيات فنية يجب مراعاتها خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير.





وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:





اولا : اهم العمليات





1- زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون

2-يتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد اجراء التقليم، ورش القصبات والدوابر الثمرية و تغطية جميع العيون التي علي الافرع وذلك للتبكير بالمحصول





معدلات الاضافة 3 : 5 لتر /100لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء





و تكرر الرشة بعد 5 ايام من الرشة الاولي بتركيز 3لتر /100لتر ماء علي نفس الاشجار السابق رشها

امثلة – الدرمكس او الفورامكي و الدرومكس 50

3-عدم استخدام اي مركبات نحاسية





ثانيا: التسميد للفدان بالطن





ا- يتم عمل الخدمة الشتوية للاشجار التي لم يتم خدمتها في شهر ديسمبر كما يأتي





عمر الشجرة 3 سنوات 8 -10 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة 200 كجم سلفات نشادر / الشجرة 100 كجم

سلفات بوتاسيوم / شجرة 150 كجم سوبر فوسفات / الشجرة 100كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة





عمر الشجرة 10 سنوات 15 -20 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة 200 كجم سلفات نشادر / الشجرة 150 كجم

سلفات بوتاسيوم / شجرة 250 كجم سوبر فوسفات / الشجرة 150 كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة









ب- تسميد اشجار العنب التى التى تروى بالتنقيط و هي تضاف كجرعات تنشيطية





الرى الاولى – يضاف 1/2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 1/2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 1/2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

الرية الخامسة - يضاف 1لتر حامض الهيوميك مرة فى الشهر





يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بالتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما





ج- التسميد الورقى





ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم استيموفول او سماد مركب من ميكرو بيلانت كومبي ( لرفع كفائة الامتصاص)





ثالثا : برنامج الري





السنة الأولى 8 لتر كل 7-10يوم

السنة الثانية 12 لتر كل 7-10 يوم/ كرمة

السنة الثالثة 14 لتر كل7-10 يوم / كرمة

السنة الرابعة 16 لتر كل 7-10 يوم / كرمة





رابعا: برنامج المكافحة





مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية





1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

رش لمبادة 1.5 سم / لتر ماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة او موسبيلاديت 25جم / التر ماء + مادة ناشرة لمكافحة الحشرات بجميع انواعها

2-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق اشجار العنب من البداية قبل انتشار الاصابة