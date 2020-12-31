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تعليم

تعددت السلالات.. مدير مستشفى عزل: أعراض جديدة ظهرت فى موجة كورونا الثانية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتور اسامة اشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ومدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاصة بعزل مصابي فيروس كورونا ان انتشار فيروس كورونا اعنف كثيرا وتعدد سلالات كورونا  اكثر من الموجة الاولى.

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وأوضح مدير مستشفى العزل خلال تصريحاته لصدي البلد أنه توجد أعراض جديدة في الموجة الثانية في ثلاثة أجهزة بالجسم وهي "الجهاز التنفسي ، أو الهضمي، أو العصبي "

وأشار الدكتور أسامة أشرف الي الأعراض التي  تأكد من الإصابة بفيروس كورونا وهي كالاتي :

الجهاز العصبي 
_ صداع 
_ الآم العظام و العضلات و المفاصل 
_ فقدان حاستي الشم والتذوق 

الجهاز الهضمي
_ الآم بالبطن
_  قئ مستمر
_ اسهال حاد 

الجهاز التنفسي
_ نهجان
_ كحه مستمره نقص الاوكسجين
_ الآم بالصدر


وشدد مدير المستشفي الميداني علي التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .

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