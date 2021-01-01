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محافظات

مياه أسوان تنفذ أعمال إحلال وتحديد خط وادي العرب .. اليوم

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:27 ص
مياه أسوان تنفذ أعمال
مياه أسوان تنفذ أعمال إحلال وتجديد خط وادى العرب
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لحل مشكلة ضعف مياه الشرب ببعض قري مركزى نصر النوبة وكوم أمبو تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من خلال المشروع الجارى تنفيذه لإحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3,4كم وبقطر 600 مللى.

وبناءًا على ذلك ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بقطع المياه عن : أولًا: المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو وتشمل قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب ) . 

ثانيًا : المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة وتشمل قرى ( الدكة – أبو هور - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريت – الدر – تنقالة ). 

وسيتم قطع المياه عن هذه المناطق إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 1 / 1 /2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى له السبت الموافق 2 / 1 /2021 .

لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .
مياه أسوان تنفذ أعمال إحلال وتحديد خط وادي العرب .. اليوم
مياه أسوان تنفذ أعمال إحلال وتحديد خط وادي العرب .. اليوم
مياه أسوان تنفذ أعمال إحلال وتحديد خط وادي العرب .. اليوم
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