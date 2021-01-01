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توك شو

أبرز تصريحات روبي مع صاحبة السعادة في ليلة رأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:00 ص
روبي مع إسعاد يونس
روبي مع إسعاد يونس
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حمزة شعيب
احتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC لأول مرة يوم خميس، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز. 

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في الحلقة :

وكشفت روبى أنها فشلت فى تعلم السواقة وتعانى من فوبيا صوت الحديد والسواقة، حيث شاهدت الكثير من الحوادث عندما كانت تسافر لجامعتها فى محافظة بنى سويف.

أشارت روبي إلى أنها واصلت الاستماع إلى أغانيه وأعجبتها فكرة كتابته للأغاني التي يقدمها، قائلة إنها تعتبره بمثابة أخ صغبر جدا لها، نظرا لفارق العمر بينهما، لأنها لم تسمع عنه سوى من ابنة خالتها الصغيرة، معقبة: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز".

وكشفت روبي، أنها كانت تتمني أن تكون ولد، قائلة: "وأنا صغيرة كنت بلعب فى الشارع مع ولاد خالتى ولما كبرت شوية في سن الـ10 سنوات ماما قررت إني ملعبش فى شارع تانى عشان كبرت، خدت الموضوع على نفسى أوى وقعدت أعيط في البلكونة أقول ليه يا ربى ماكنتش ولد"، 

وأشارت إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، وردًا على حديث روبي، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دي حلت مشاكل كتير وخلتي أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة في العالم"، ثم قدمت روبي أغنية "يا الرموش". 

شارك المطرب الشاب ويجز  الفنانة روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

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