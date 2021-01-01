التعليم العالي: تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لرصد مشاكل العملية التعليمية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن أمس الخميس كان هناك اجتماع طارئ من المجلس الأعلى للجامعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتنظيم العملية التعليمية فى المرحلة القادمة، خاصة مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا.





وأضاف "عبد الغفار" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه من ضمن القرارات التى تم اتخاذها بالاجتماع، استكمال الدراسة حتى 16 يناير، موضحا أنها ستكون من خلال التعليم الإلكترونى وليس من خلال الحضور الشخصى.





وتابع أن إجازة نصف العام ستبدأ يوم 16 يناير وتنتهى فى 20 فبراير وفق المعطيات الموجودة حاليا، لافتا إلى أنه سيتم تأجيل جميع أنواع الامتحانات سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية والمعاهد العليا لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.





وأكد أن المجلس قرر تشكيل لجنة من رؤوساء الجامعات لمتابعة التنفيذ والإجابة على الإستفسارات وتسجيل العقبات إن وجدت.