ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالي: تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لرصد مشاكل العملية التعليمية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:22 ص
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالى و
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن أمس الخميس كان هناك اجتماع طارئ من المجلس الأعلى للجامعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتنظيم العملية التعليمية فى المرحلة القادمة، خاصة مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف "عبد الغفار" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه من ضمن القرارات التى تم اتخاذها بالاجتماع، استكمال الدراسة حتى 16 يناير، موضحا أنها ستكون من خلال التعليم الإلكترونى وليس من خلال الحضور الشخصى.

وتابع أن إجازة نصف العام ستبدأ يوم 16 يناير وتنتهى فى 20 فبراير وفق المعطيات الموجودة حاليا، لافتا إلى أنه سيتم تأجيل جميع أنواع الامتحانات سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية والمعاهد العليا لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.

وأكد أن المجلس قرر تشكيل لجنة من رؤوساء الجامعات لمتابعة التنفيذ والإجابة على الإستفسارات وتسجيل العقبات إن وجدت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالى تحسم حق الطالب فى تأجيل الامتحانات

هل الطالب المصاب بـ كورونا يؤجَل امتحانه| التعليم العالي ترد

لا يعني تعطيل الدراسة.. أول رد من البرلمان بعد قرار تأجيل الامتحانات

برلمانية: قرار السيسي بتأجيل الامتحانات حكيم يراعي مصلحة الجميع

رئيس جامعة حلوان : منظومة التعليم الإلكتروني عن بُعد تعمل بكفاءة

الأعلى للجامعات يوضح موقف بقاء الطلاب بالمدن الجامعية

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعلن تعليق الحضور بأنشطة أروقته لحين إشعار آخر

مساء اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بأسوان

أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

كان يحب التشبه بالكائنات الفضائية.. تفاصيل وفاة مغني راب شهير

عمرو وردة يكشف موقفه من الانضمام إلى الزمالك أو بيراميدز

رسميا.. ميسي حر في التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة

Advertisements

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

رسميا.. ميسي حر في التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة

شاهد ظهورعلامة غريبة في يد روبي .. ورواد التواصل: مصابة بمرض

في عيد ميلاد شريف رمزي .. عمره وعدد زيجاته

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

أشرف صبحي يكشف .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك

أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

تعمل بدءًا من اليوم.. تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

منظمة الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا في عام 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها