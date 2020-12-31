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تعليم

بعد بيان وزير التعليم العالي.. جامعة دمنهور تصدر قرارات جديدة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:14 م
جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
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أسماء الجنبيهى

أصدرت جامعة دمنهور، منذ قليل، بيانًا بشأن تنفيذ قرار وزير التعليم العالي باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام، و تأجيل إمتحان الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام.


وجاء نص البيان كالآتي :- 

" اعتبارا من السبت المقبل يتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021، تأجيل إمتحان الفصل الدراسي الأول  لما بعد إجازة نصف العام، بالنسبة للكليات العملية والتي بها تدريبات عملية أو جزء عملي يتم استكمال الجزء العملي والتدريبات العملية في بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، يلتزم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  أثناء تواجدهم بمقر العمل إعتبارًا من الأحد المقبل ومن يخالف ذلك يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وتخفيض نسبة حضور العاملين بإدارة الجامعة والكليات بما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه، يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخه وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار". 


ويذكر أن عقد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اجتماع مجلس الجامعة، أمس الأربعاء، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة، لمناقشة الخطة المقرر تنفيذها لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كليات الجامعة.


وفي بداية الاجتماع، قدم رئيس جامعة دمنهور التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأيضا للاخوة الأقباط بمناسبة عيدالميلاد، متمنيا أن تكون سنة سعيدة.


ثم تناول عبيد صالح، جهود الجامعة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والتشديد على تطبيقها ومنع أي أنشطة طلابية قد ينتج عنها تكدس أو تجمع طلابي.


كما تم استعراض قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الموجة الثانية  لفيروس كورونا، التي أصدرتها أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتوصية بتعميمه ونشره بجميع الكليات ورفعه على جميع مواقع الجامعة وكلياتها.


ومن جانبه أعرب محافظ البحيرة، خلال كلمته عن اعتزازه بدور الجامعة كمرجع علمي يشمل كل التخصصات، وأثرها في تقدم وتنوير المجتمع وبيت خبرة داعم رئيسي ومهم في تنفيذ المحافظة برامجها ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين والتأكيد على دور ومشاركة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.



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