رصاص الاحتفال بالعام الجديد يصيب طائرة في لبنان.. صور

أدى إطلاق النار العشوائي فى لبنان بالأمس احتفالا بالعام الجديد 2021، إلى إصابة إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" في المطار، وقام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم، وذلك وفقا لما نشره موقع لبنان 24.





يأتى ذلك فى الوقت الذي شهدت فيها الساعات الأولى للعام الجديدة، بلبان تسجيل حوادث سير وصل عددها إلى 10، والتى أدّت إلى وفاة شخص وجرح 12 أخرين، وفق ما أحصت غرفة "التحكم المروري".





وكان موقع "لبنان 24" الإخباري، أفاد بأن الجيش اللبناني نفذ مداهمات في عدة مناطق في محافظة طرابلس حيث تمكن من توقيف ٧ اشخاص حتى الآن معظمهم من مطلقي النار ابتهاجًا بالعام الجديد وبحوزتهم الاسلحة النارية التي استعملوها.





وأفاد الموقع بأنه تم رصد ‏إطلاق نار كثيف في منطقة الدكوانة بلبنان دون ذكر الأسباب أو حتي الضحايا والمصابين إن وجدوا.





كما ذكر الموقع أنه تم ‏إطلاق رصاص كثيف في طريق الجديدة كاراج درويش ومحيط الجامعة العربية في بيروت.





ورصدت عدسات المصورين في لبنان انتشارا واسعا ومكثفا من عناصر القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في شوارع مدينة طرابلس والساحات الأساسية كما محافظة عكار.





وأشار موقع لبنان 24 إلى أن وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي منذ مساء اليوم قامت بفرض التدابير الأمنية المشددة في معظم شوارع طرابلس.





وكان مديرية مخابرات الجيش في لبنان، الأربعاء، قد أعلن عن توقيف شخصين يستقلان سيارة مسروقة في منطقة القصر.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أوقفت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش، لبنانيين، بعد عملية مطاردة لسيارة كيا سوداء اللون في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية شمالي قضاء الهرمل.