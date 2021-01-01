بيطري الشرقية: ضبط 761 عبوة دواء بيطري مخالف في حملات بمراكز المحافظة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

وأضاف المحافظ انه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري "إدارة الخدمات " بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال شهر ديسمبر 2020 بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز و مدن المحافظة لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة وضـبط 761 عبوة لـ 68 صنف دواء بيطري مخالف "منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور تداوله بيطريا" وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حرصه الدائم على متابعة شكاوى المواطنين ، موجهًا الجهات المعنية بحلها فورًا مع إخطار المواطنين بالحلول المتخذة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين ، مشيرًا إلى أنه يتم عقد لقاء إسبوعي مع المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة بحضور الجهات المعنية للعمل على حلها.

أوضح المحافظ أن إستقبال شكاوى المواطنين يتم من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق، منها وسائل التواصل الحديثة مثل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ، وخدمة واتس آب لرقم 01270664666 ، وخدمة الخط الساخن 16528 ، وغيرها ، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعه لمجلس الوزراء.

فيما أكد وليد عبد الحميد أرناؤوط مدير إدارة البوابة الإلكترونية والمشرف على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزارء الشكاوى الواردة ونسبة الردود عليها خلال الفتره من عام ٢٠١٨ حتي ٢٠٢٠ قد وصل عدد الشكاوى الواردة علي بوابة الشكاوى الموحدة في القطاعات المختلفه (النظافة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق بخلاف شكاوى الكهرباء و توفير فرصة عمل - ووحدة سكنية ومعاش تكافل وكرامة) ٣٢ ألف و٤٦٩ شكوى وتم حل ٣٢ ألف و١٢٠ شكوى بنسبه انجاز وصلت 99 % ، مشيرًا إلي أن المنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم ربطها إلكترونيًا مع 86 جهة فرعية داخل محافظة الشرقية لسرعة التواصل والإستجابة لحل الشكاوى كما وردت إلى إدارة المتابعة الميدانية ٢٣١٨ شكوى وتم الرد علي ٢٢٦٣ شكوى بنسبه انجاز 97 %، واستقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان ١٧ ألف و٧١٧ شكوى تم الرد على ١٦ ألف و٨٩٨ شكوى بمعدل إنجاز ٩٥ % .

وأشار الي انه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسد منابع الفساد الإداري والمالي فقد ثمن محافظ الشرقية الدورالبارز التى تقوم به المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسد منابع الفساد الإداري والمالي ، ورفع مستوى الأداء بكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإداري.