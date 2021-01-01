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فن

تامر حسني يطرح كليب خليك فولاذي.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:48 م
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
طرح الفنان فيديو كليب "خليك فولاذي" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي .. لما تصعب حاجة بتقفلها .. ولما تقلب وشها عليك فى يوم .. وتتعوجلك مستحيل تعدلها .. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك .. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك".

بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة .. قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة .. خليك فولاذي وده مش  تعبير مجازي .. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي .. ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة .. لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف .. لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازي".

"خليك فولاذي" كلمات وألحان : عزيز الشافعي، توزيع : رامي سمير، ميكس: خالد سند، ماستر: أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستديو TH Producation  م: هيثم راضي، م: مودي منير.
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