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ديني

القيادات الدينية بالفيوم: مساجد الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:47 م
القيادات الدينية
القيادات الدينية بالفيوم
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محمود ضاحي
شهد الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها وزارة الأوقاف منذ بداية شهر سبتمبر 2020م حتى الآن.

أدوا صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بطامية محافظة الفيوم، وقام الشيخ عبد الخالق عطيفي بأداء خطبة الجمعة بعنوان: ”الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور للمستقبل ” وقد أكدت القيادات الدينية أن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، وأن مهمتنا هي عمارة بيوت الله، وأن القيام على خدمتها شرف لنا جميعًا.

كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد والتي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

شهد اللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة ا/ ١ / ٢٠٢١م صلاة الجمعة بالمسجد الكبير قرية جواد حسني محافظة البحيرة.

وألقى الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة خطبة الجمعة بعنوان: ” الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل".

وأشاد محافظ البحيرة بموضوع الخطبة مؤكدًا أن ما نشهده في مجال عمارة المساجد يعد نقلة نوعية غير مسبوقة تقدر لوزارة الأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته واهتمامه ببيوت الله (عز وجل) والتوعية بنظافة المساجد، مشيدًا بالتزام أبناء محافظة البحيرة بالإجراءات والضوابط الاحترازية والدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في التوعية بخطورة هذه المرحلة.
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