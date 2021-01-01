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أخبار العالم

ترامب يدعو أنصاره للتظاهر ضد نتائج الانتخابات

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:51 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره للمشاركة في تجمع احتجاجي بالعاصمة واشنطن، قبل جلسة الكونجرس لاعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

قال ترامب في تغريدة على تويتر "التجمع الاحتجاجي في واشنطن سيقام يوم 6 يناير في تمام الساعة 11 صباحا.. اوقفوا السرقة".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى "سنقدم كمية هائلة من الأدلة يوم السادس من يناير.. لقد فزنا".

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن أكثر من 100 مشرع جمهوري سيطعنون في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال عملية إقرارها في الكونجرس يوم 6 يناير الجاري.

ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام السياسي الديمقراطي جو بايدن، رغم تصويت المجمع الانتخابي لصالحه.

ومن المقرر أن يعقد الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير المقبل، اجتماعا لإقرار نتائج التصويت في المجمع الانتخابي، ويمكن للمشرعين معارضة النتائج في ولايات معينة.
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