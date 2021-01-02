رسائل البابا تواضروس في العام الجديد: عسى أن يكون عاما جديدا مليئا بالفرح والخير والحب والسلام يمنحك الله فيه الصحة والعافية والستر

* البابا تواضروس يترأس أول قداس في العام الجديد بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون

* البابا تواضرس يطيب رفات القديس يحنس كاما بدير السريان

* 7 أساقفة يشاركون البابا تواضروس في الاحتفال بتطيب رفات القديس يحنس كاما





استهل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العام الجديد بتقديم التهنئة بهذه المناسبة، ووسط اجراءات احترازية مشددة تتبعها الكنيسة الأرثوذكسية بسبب انتشار فيروس كورونا احتفل ببدء العام الجديد في دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





وقال البابا تواضروس في تهنئته، اهنئكم واحييكم بمناسبة بداية العام الجديد 2021 و بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعندما نبدأ سنة جديدة نبدأها بالفرح والأمل، فنحن نعلم أن عين الله علينا من بداية العام، نعلم أن الله هو الذي يقود خطانا، يعلم أن الله هو الحاكم على كل شيء.





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وبينما صحيح أن العالم كله يمر بصعوبة وأن هذه الصعوبة استمرت لعدة أشهر، ومع ذلك نحن واثقون اننا جميعا بيد الله، وثقتنا بلا نهاية لأننا على ثقة أنه هو الحاكم على كل شيء، وأن ′′ له ومن خلاله واليه كل شيء ′′ (روم 11:36).





بنعمة المسيح ستكون هذه سنة جديدة جيدة، لأن كل ما يفعله الله هو الخير. في كل صباح نقول "" فلنشكر فاعل الخير." وما يفعله الله لنا من خير ويقدم لنا الكثير، يكفي أنه سترنا وساندنا وحرسنا، قبلنا إلى نفسه، وعطف بنا، وساعدنا، ووصلنا إلى هذه الساعة.





لنا أحباب رحلوا. ندعو لهم ونطلب دعائهم لدينا أصدقاء مرضوا او عانوا، ندعو لهم بالشفاء ونسال الله ان ينعاد عليهم بالصحة والعافية وفي نفس الوقت نتبع كل الاحتفالات التي تجعل من الممكن الحفاظ على صحتنا التي هي أغلى شيء.





أريدك أن تثق في وعد الله الذي يقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير اليها تحب الله (روم 8:28). ثق في كل ما تراه وكل ما تسمع عنه، في جميع الخلق وكل الطبيعة، حتى في المحادثات الخاصة والعلاقات الشخصية الانسانية، اعلم ان كل شيء يعمل معا للابد.





كل شيء من أجل الخير كيف سيكون ذلك للأبد؟ الله هو الذي يحدد ذلك، ولكن في هذه الاثناء، جزءك هو أن تحب الله كثيرا. أحب الله وأعلم أن هذه المحبة قوية ونشطة بداخلك، وكن مخلصا في هذه المحبة، التي تظهرها من خلال ايمانك بوجود المسيح.





أشارككم في هذه المناسبات الرائعة بإرسال اليكم التحيات ونظل متفائلين وواثقين بأن يد الله في العمل كل يوم وفي كل شيء وفي وعده مخلص كما قال ′′ انا معكم في كل الايام ولو الى نهاية العمر ′′ (جبل 28:20).





عسى ان يكون عام جديد مليء بالفرح والخير والحب والسلام، عام يمنحك الله فيه الصحة والعافية والستر والسلام، وبارك الله في كل عمل تسعى اليه في حياتك - سواء كان ذلك في عملك او في عائلتك او في كنيستك او في خدمتك او اي عمل تقوم به على مستوى مجتمعك، كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وانتم طيبين ودايما فرحانين.





وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني في ساعة متأخرة من مساء أمس صلوات تسبحة نصف الليل وقداس رأس السنة الميلادية ٢٠٢١ بكنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة.





جاء هذا في إطار قرار الكنيسة بتعليق احتفالات رأس السنة تجنبًا للتجمعات للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وطَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني رفات أحد قديسي دير السريان بوادي النطرون وهو القديس يحنس كاما الذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد بعد غدٍ الأحد الموافق ٢٥ كيهك.





وشارك قداستَه، في طقس تطييب الرفات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس الدير، أصحابُ النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.



