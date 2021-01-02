ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو أديب يقرأ رسالة من الإبراشي على الهوا: كورونا التهمت الرئتين ومش قادر أتكلم

السبت 02/يناير/2021 - 12:27 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد  الإعلامى عمرو أديب، إنه تم الاتصال بالإعلامى الكبير وائل الإبراشي للاطمئنان على صحته والوقوف علي آخر التطورات خاصة بعد إصابته بكورونا.


وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،:  " بعدما تم نقله فى سيارة إسعاف إلى مستشفى، مش قادر يتحدث على الهواء، ونقلت منه رسالة".

 وقرا اديب رسالة الابراشي علي الهواء: "أنا تم نقلى فى سيارة إسعاف وفى حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين.. والآن حالتى بدأت تتحسن رغم صعوبة الحالة".  

وعلى جانب آخر أكد عمرو اديب أنه اتصل اليوم بالفنانة يسرا، منوها أن حالتها الصحية في تحسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو .. أمير كرارة يكشف عن إصابته بمرض خطير.. ولميس الحديدي توجه رسالة قوية بعد فرحة الإخوان بفوز جو بايدن

الصحة: خروج 94 مواطنًا من المصابين باختناق بعد تسرب الكلور بكفر الشيخ

انزل شوف الناس.. عمرو أديب يوجه رسالة لرئيس الوزراء

ترشيحاتنا

بعد غيبوبة 9 أيام.. مريضة كورونا تستفيق لتجد مفاجأة سعيدة في انتظارها

عودة الدراسة على المنصات الإلكترونية .. غدا

بعد استبعاده من قائمة مباراة إنبي .. طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

هنمشي الكون على كيفنا.. محمد رمضان يستفز الجمهور بعد عودته من الإيقاف

شبيه عمرو دياب.. حقيقي مش جرافيك واسمه حسام |شاهد

حسام موافي: السجائر والشاي والقهوة ليس لها علاقة بارتفاع الضغط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فعالة ضد كورونا.. طريقة عمل البليلة بالمكسرات

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

حب في العناية المركزة.. قصة زوجين عاشا معًا 55 عامًا وتغلبا على كورونا