عمرو أديب يقرأ رسالة من الإبراشي على الهوا: كورونا التهمت الرئتين ومش قادر أتكلم

أكد الإعلامى عمرو أديب، إنه تم الاتصال بالإعلامى الكبير وائل الإبراشي للاطمئنان على صحته والوقوف علي آخر التطورات خاصة بعد إصابته بكورونا.









وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: " بعدما تم نقله فى سيارة إسعاف إلى مستشفى، مش قادر يتحدث على الهواء، ونقلت منه رسالة".





وقرا اديب رسالة الابراشي علي الهواء: "أنا تم نقلى فى سيارة إسعاف وفى حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين.. والآن حالتى بدأت تتحسن رغم صعوبة الحالة".



