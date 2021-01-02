أكرم حسني: وقِّفت كوبري أكتوبر بسبب بُرص.. وأمين شرطة حل الموقف

كشف الفنان أكرم حسني، عن علاقته بالحيوانات، مؤكدا أنه يشعر بـ"القرف" من الزواحف ، وخاصة "البُرص".





وقال حسني، في لقاء برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع عبر شاشة dmc، مساء الجمعة، علاقتي بالحيوانات الزاحفة غير جيدة، وحدث لي موقف غريب بسبب برص داخل سياراتي بالصدفة.





وأضاف الفنان: "كنت لابس ملابس الشغل أثناء عملي في وزارة الداخلية كضابط شرطة، وركبت عربيتي وطلعت على كوبري 6 أكتوبر، وبعد شوية اكتشفت أن بداخل سيارتي بُرص"، مشيرا إلى أن الأمر تسبب في نزوله من السيارة على كوبري أكتوبر.





وأكمل أنه هذا الأمر تسبب في توقف الحركة على كوبري أكتوبر، وجاء لي أمين شرطة مرور، وقدم المساعدة وقلت له أن سبب نزولي من السيارة برص، مستدركا: "قلت له اتصرف وشيل البرص، وبالفعل لم أتحرك بالسيارة إلا بعد أن تم الامر".

واستطرد حسني: "قدمت استقالتي من بعد كام ساعة من دخولي كلية الشرطة، ورغم أنني كنت ضابطا ملتزما ومجتهدا وشاطر ، وأي حد يتمنى الانتماء لرجال الأمن في وزارة الداخلية؛ لكني لم أر نفسي في الشرطة وأري نفسي في أشياء أخرى".





وقال حسني، كنت أحب الآلات الموسيقية، متابعا: "لما كنت طفل طلبت من أبى أن يحضر لى آلة أكورديون لأتعلم عليها العزف، ولكنى كسرتها فأخفيتها ولم أخبره بما حدث".